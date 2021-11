 UNDER 14 ELITE, FROSINONE CORSARO A SAN DONATO VAL DI COMINO. POKER AL CASSINO (1-4)

CASSINO: Maciariello (dal 9’ st Di Vasta), Di Nallo, D’Angelo, Marcelli (dal 20’ st Boglione), Parisi (dal 16’ st Buffolino), Napoli (dal 27’ st Di Silvio), Picano, Munteanu, Vellucci (dal 12’ pt Graniero), Ionta (dal 32’ st Mazzaroppi), Di Spirito.

A disposizione: Cafarelli, Di Lucente.

Allenatore: Andreoli.

FROSINONE: Massella (dal 7’ st Cera), Summa (dal 20’ st Giorgi), Carlaccini (dal 10’ st Colafrancesco), Mancini, Reali, Marini, Stangoni (dal 1’ st Cascone), D’Amico (dal 16’ st D’Arpino), Carpentieri, Petraglia (dal 10’ st Pantano), Ciucci.

A disposizione: Muccitelli.

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: sig. Marciano Raffaele della sezione di Formia.

Marcatori: 3’ pt Munteanu rig. (Cassino), 22’ pt e 32’ pt Petraglia (Frosinone), 26’ pt Carlaccini (Frosinone), 22’ st Carpentieri (Frosinone).

Note: ammoniti: Di Silvio (Cassino), Summa (Frosinone), D’Arpino (Frosinone).

SAN DONATO VAL DI COMINO – Vince ancora il Frosinone targato Walter Broccolato: 5ª vittoria consecutiva e 2° posto condiviso con la Lodigiani, 7 match giocati con una sola sconfitta e tutte vittorie. Il Cassino arriva ad affrontare il Frosinone con un solo punto in classifica scaturito dal pareggio esterno contro il Tivoli e un 12° posto in classifica.

Il Frosinone non si presenta benissimo a San Donato Val di Comino perché a soli 3’ minuti dal fischio d’inizio il sig. Marciano della sezione di Formia assegna un calcio di rigore a favore degli azzurri. L’incaricato dagli 11 metri è il numero 10 Monteanu che non si lascia ipnotizzare da Massella e porta in vantaggio i suoi.

Il gol a freddo non butta giù i canarini, anzi, i classe 2008 di mister Broccolato spingono sull’acceleratore e creano una grande quantità di palle gol.

Al minuto 22’ Petraglia ristabilisce l’equilibrio segnando il gol dell’1-1. La compagine allenata da mister Andreoli sembra aver accusato il gol e va in panne in più circostanze, il Frosinone ne approfitta e prima segna l’1-2 con Carlaccini al minuto 26, poi ancora Petraglia per l’1-3 poco prima della fine della prima frazione.

Nella ripresa Carpentieri sale in cattedra e al 22’ minuto chiude il match segnando il gol del definitivo 1-4.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio