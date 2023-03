 UNDER 14 ÉLITE, FROSINONE FORZA 8. COLLEFERRO BATTUTO

COLLEFERRO: Corsi (dal 12’ st Faroni), Castagnacci (dal 9’ st Antonelli), Capogna, Nardozi (dal 24’ st Romano), Falcone, Mercanti (dal 3’ st Parente), Lucchini (dal 21’ st Sare), Fantini, Gori (dal 14’ st Campagna), Lauria, Di Rienzo.

A disposizione: Romano, Guadagnoli.

Allenatore: Ciotoli.

FROSINONE: Scordari (dal 1’ st Esposito), Pileri (dal 27’ st Giurdanella), Pantalone, Voidoc, Di Giuseppe (dal 7’ st Sperduti), Rosa (dal 1’ st Iacobelli), Ricci, Pasquazi, Eulisi (dal 7’ st Caramanica), Paniccia (dal 1’ st Marcuccilli), Casagrande (dal 1’ st Carbone).

A disposizione: Trulli, E. Riggi.

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: Sig. Mariani della sezione di Cassino.

Marcatori: 18’ pt Casagrande (F), 20’ pt Pantalone (F), 24’ e 30’ pt Eulisi (F), 28’ pt Paniccia (F), 4’ st Ricci, 29’ st Marcuccilli, 32’ st Caramanica (F).

Note: Ammoniti: Capogna (C), Fantini (C), Lucchini (C), Pasquazi (F).

COLLEFERRO – Allunga ancora di più il Frosinone Under 14 e si porta a +10 dalla seconda in classifica, sei le partite ancora da disputare con un derby, alla ventunesima giornata, contro l’Accademia Frosinone.

Quello con il Colleferro è stato un match a senso unico, gli ospiti hanno rifilato 8 gol agli avversari: cinque nella prima frazione e tre nella ripresa. Ad aprire le danze ci pensa Casagrande al 18’ minuto, due minuti dopo Pantalone raddoppia e subito dopo Eulisi, Paniccia e ancora Eulisi chiudono il primo tempo 0-5.

Nella ripresa la trama è sempre la stessa e arrivano i gol anche di Ricci e dei subentrati Marcuccilli e Caramanica.

Il match termina 0-8.

