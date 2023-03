 UNDER 14 PRO, IL FROSINONE NE FA TRE. IL MONTEROSI NON PUÒ NULLA

MONTEROSI: Barocci, Pezzotti, Pepe (dal 31’ st Zambardi), Scopel (dal 27’ st Petrilli), Ronchetti (dal 31’ st Matasel), Zurlo, Tartaglia (dal 17’ st Tremigliozzi), Maggiora (dal 17’ st Figueroa), Carnovale (dal 31’ st Moretti), Formica, Colacchi (dal 27’ st Giura).

A disposizione: Ronchetti, Andreocci.

Allenatore: Fralassi.

FROSINONE: Scordari (dal 25’ st Leonardi), Iacobelli, Trulli (dal 22’ st Eulisi), Sperduti (dal 25’ st M. Riggi), Di Giuseppe, E. Riggi, Carbone, Paniccia (dal 25’ st Voidoc), Caramanica (dal 22’ st Caschera), Rosa, Casagrande (dal 16’ st Giurdanella).

A disposizione: Leonardi, Pantalone, Pileri.

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: Sig. Cristea della sezione di Albano Laziale.

Marcatori: 4’ pt Caramanica (F), 9’ pt Rosa (F), 5’ st Colacchi (M), 16’ st Carbone (F).

Note: Ammoniti: Maggiora (M), Pezzotti (M), Paniccia (F).

MONTEROSI – Il Frosinone Under 14 vince anche nel campionato Pro e sale a quota 30 punti riacciuffando la Ternana al 5° posto e con il quarto e il terzo distanti solo 2 punti.

I canarini hanno ancora a disposizione un match, quello di recupero contro la Vis Pesaro, per poter migliorare la posizione in classifica e chiudere in bellezza il campionato.

La partita con il Monterosi non è mai stata in discussione, il Frosinone parte subito in quarta e passa in vantaggio al 4’ minuto con Caramanica e raddoppia poco dopo con Rosa.

Ad inizio ripresa Colacchi accorcia le distanze per il Monterosi ma a metà del secondo tempo Carbone chiude definitivamente i giochi segnando il gol dell’1-3.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio