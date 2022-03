 UNDER 14 ELITE, FROSINONE FORZA “SETTE”. LARGA VITTORIA SUL CEPRANO

FROSINONE: Giora (dal 14’ st Cera), Lama, Ciucci (dal 9’ st Carlaccini), Muccitelli, Marini, Rosa (dal 1’ st Petraglia), Cascone (dal 14’ st Pantano), Mancini, D’Amico (dal 14’ st Nigro), Callarà (dal 19’ st Summa), Carpentieri (dal 32’ st Stangoni).

A disposizione: –

Allenatore: Broccolato.

CEPRANO: Potenziani (dal 4’ st Di Salvatore), Di Giacomo, D’Alessandro, Belardelli, Fortuna (dal 1’ st Spatera), Censi, Metafune, Bruno, Palmerini (dal 1’ st Marcocci), Scolari (dal 21’ st Pellegrini), Bratina.

A disposizione: –

Allenatore: Mernini.

Arbitro: sig. Sigismondi della sezione di Frosinone.

Marcatori: 12’ pt autogol D’Alessandro (Frosinone), 14’ pt e 9’ st Carpentieri (Frosinone), 15’ pt Metafune (Ceprano), 7’ st D’Amico (Frosinone), 16’ st Callarà (Frosinone), 32’ st Nigro (Frosinone), 35’ st Mancini (Frosinone).

FERENTINO – Vittoria e mantenimento del primo posto in classifica nonostante una partita in meno. Il Frosinone under 14 non si ferma e allunga la striscia di vittorie consecutive, 5 negli ultimi 5 match disputati.

Partita aperta ma con i padroni di casa che già dai primi minuti hanno messo sotto assedio il Ceprano fino a passare in vantaggio con un autogol di D’Alessandro e a raddoppiare con Carpentieri.

Gli ospiti non mollano e riaprono il match dopo un quarto d’ora di gioco con Metafune.

Nella ripresa i ragazzi di mister Broccolato entrano in campo con la voglia di chiudere la partita e infatti dopo 7 minuti D’Amico firma il 3-1 e subito dopo altra marcatura di Carpentieri per il 4-1.

Nella seconda parte della seconda frazione altri 3 gol da tre giocatori differenti: al 16’ Callarà, al 32’ Nigro e allo scadere Mancini.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio