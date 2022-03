 UNDER 16, PAREGGIO (1-1) TRA FROSINONE E COSENZA

FROSINONE: Romano, Fratarcangeli, D’Auria, Pelosi (dal 17’ st Ambrosini), De Rita, Saputo, Bauco, Rizzo (dal 24’ st Silvestri), Schietroma, Coiro, Centra (dal 35’ st Ambrosca).

A disposizione: Grasso, Mastromattei, Iachini, De Cristofaro, Fiorletta, Buttarazzi.

Allenatore: Galuppi.

COSENZA: Abruzzese, Cerra, Bevilacqua, Paciola (dal 23’ st Ballariano), Gigliotti, Zoda, Sarpa, De Luca (dal 33’ st Salvino), Roseti (dal 33’ st Zagarese), Delicato (dal 23’ st Raimondi), Ribaudo.

A disposizione: Pompei, Ferrari, Chiodo, Brianza, Natoli.

Allenatore: Marozzo.

Arbitro: sig. Sciacchitano della sezione di Latina; assistenti sigg. Manni e De Vecchis della sezione di Tivoli.

Marcatori: 10’ pt De Luca (Cosenza), 12’ pt Coiro (Frosinone).

Note: ammoniti: Bauco (Frosinone), Bevilacqua (Cosenza), Ballariano (Cosenza); recupero: 1’ pt e 4’ st.

FERENTINO – Termina in parità il match tra Frosinone e Cosenza valido per la 14ª giornata del campionato under 16 di serie A e B girone D.

Le due compagini si sono annullate totalmente riuscendo a superare le retroguardie solamente nella prima frazione. Il risultato di 1-1 è scaturito da due reti siglate nel primo tempo: la sbloccano gli ospiti con un gol di De Luca ma nemmeno il tempo di esultare che i giallazzurri pareggiano subito i conti e ristabiliscono gli equilibri con Coiro.

Nella ripresa poche chiare occasioni da gol.

