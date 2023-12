 Under 14 Elite, Frosinone-Polisportiva Carso 3-1

FROSINONE: Leonardi (17’st Esposito), Frara, Di Camillo, De Luca (20′ st Farina), Grande (9′ st Antonelli), Della Rasa (5′ st Montanaro), Cerquozzi (22′ st Polletta), Massa, Tacchi (13′ st Verdone), Ranieri, Minotti (9′ st Tolomeo)

A disposizione: Esposito, Balan, Xhemali

Allenatore: Pacini

POLISPORTIVA CARSO: Cerrone (22′ st Denni), Morabito (8′ st Simili), Bianconi, Micozzi, Cinotti (5′ st D’Anna), Vanini (22′ st Lenoci), Protti, Pacifici, De Masi (5′ st Sebastianelli), Vicinanza (26′ st Machera), Famà

Allenatore: Del Prete

Marcatori: 33′ pt Tacchi, 8′ st Cerquozzi, 15′ st Frara, 37′ st Sebastianelli

Arbitro: Di Cuffa di Cassino

Il Frosinone vince 3-1 contro la Polisportiva Carso senza troppi rischi, confermando la testa della classifica. Squadra unita, compatta e concentrata sia sotto la fase difensiva che su quella offensiva, nonostante il gol tardi ad arrivare. Una volta trovata la rete del vantaggio con il solito Tacchi, dopo una bella azione sviluppata sul lato sinistro, la gara è in discesa. La Polisportiva Carso trova il gol della bandiera nel finale, su un errore in fase di possesso da parte dei giallazzurri, fortunatamente vano in ottica risultato. Oltre a Tacchi, in rete Cerquozzi e Frara. Di Sabato in sabato la compagine di Pacini cresce a suon di vittorie, alzando la voce nel secondo raggruppamento dell’Under 14 Elite.