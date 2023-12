 Under 14 Pro, Frosinone-Roma 1-4

FROSINONE: Crescenzi, Conti (12′ st Frara), Balan, De Luca (28′ st Verdone), Grande (8′ st Minotti), Antonelli, Xhemali, Massa (8′ st Cerquozzi), Tacchi (20′ st Montanaro), Mastropietro, Tolomeo

A disposizione: Leonardi, Della Rasa, Di Camillo

Allenatore: Pacini

ROMA: Carta, Cancedda (1′ st Leoncavallo), Dattilo, Vasta, Bartolini (19′ st Sisillo), Innocenti, Vanacore (25′ st Ingiugno), Presutti, Sperlonga, Moricci (18′ st Gargiulo) Dos Santos (14′ st Del Tordello)

A disposizione: Mastrocinque, Ferretti, Alfei, Tarnovetsky

Allenatore: D’Andrea

Marcatori: Innocenti, Sperlonga, Sperlonga, Xhemali, Tordello

Arbitro: Testani di Frosinone

La Roma sbanca il Meroni di Ripi battendo il Frosinone per 1-4. Giallorossi praticamente perfetti, infatti, gli uomini di D’Andrea sono stati compatti, invece ai giallazzurri resta il rammarico per i troppi errori fatti durante la gara. Appena iniziato il match ci sono due occasioni clamorose create dal Frosinone, ma purtroppo senza esiti positivi. La Roma, nel vero primo pericolo creato si porta in vantaggio con Innocenti, per poi raddoppiare, con un errore individuale da parte della difesa frusinate, con Ferretti. Nella ripresa i giallorossi si trovano sullo 0-3, ma con i padroni di casa che con orgoglio accorciano le distanze con Xhemali, direttamente da calcio di punizione. I capitolini la chiudono definitivamente con Tordello, confermando il loro blasone nel panorama nazionale.