 UNDER 14 ÉLITE, FROSINONE SCHIACCIASASSI. DERBY VINTO E TENTATIVO DI FUGA

FROSINONE: Giora (dal 26′ st Cera), Lama (dal 23′ st Ciucci), Carlaccini, Muccitelli, Rosa, Marini, Stangoni (dal 1′ st Petraglia), Mancini (dal 26′ st Colafrancesco), D’Amico (dal 5′ st Summa), Callarà (dal 21′ st Reali), Carpentieri (dal 26′ st Cascone).

A disposizione: –

Allenatore: Broccolato.

ACCADEMIA FROSINONE: D’Onofrio, Rea, Balletta (dal 23′ st Santarelli), Bodlli, M. Manfredonio, P. Manfredonio (dal 19′ st Gatta), Befani (dal 23′ st Marrocco), La Forgia (dal 21′ st Mancini), Piccirilli (dal 23′ st Fratarcangeli), Gigli (dal 14′ st Graziani), D’Arpino (dal 1′ st Neri).

A disposizione: Piccoli, Iris.

Allenatore: Di Stefano.

Arbitro: sig. Mastrogiacomo della sezione di Frosinone.

Marcatori: 20’ pt Mancini (Frosinone), 22’ pt Carpentieri (Frosinone), 18’ st, 25’ st e 33’ st Petraglia (Frosinone), 28’ st Reali (Frosinone).

Note: ammoniti: Stangoni (Frosinone), P. Manfredonio (Accademia Frosinone); recupero: 0’ pt e 4’ st.

FERENTINO – I giallazzurri under 14 stravincono il derby con l’Accademia Frosinone e raggiungono quota otto vittorie consecutive tentando la fuga in classifica staccando la Lodigiani di 7 punti.

Il Frosinone comincia il match schiacciando gli ospiti negli ultimi 30 metri di campo ma il gol dell’1-0 arriva solamente dopo 20 minuti di gioco. Dall’out di sinistra parte un cross delizioso per Mancini che prende bene il tempo e con una zuccata batte D’Onofrio.

120 secondi dopo finisce, come sempre, sul taccuino dei marcatori anche Carpentieri che è abile a sfruttare un calcio d’angolo.

Nella ripresa l’orgoglio dell’Accademia esce fuori ma il Frosinone è un fiume in piena perché arrivano altri 4 gol, tutti da giocatori subentrati: prima Petraglia porta il risultato sul 4-0 andando a segno al 18′ e al 25′ del secondo tempo, poi Reali si unisce alla goleada ed infine ancora Petraglia per il definitivo 6-0.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio