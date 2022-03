 UNDER 17, CIPOLLA NON BASTA. PARI TRA COSENZA E FROSINONE (1-1)

COSENZA: Iovino, Pedalino, Gallo (dal 14’ st Bellotti), Mammolito, Montani, Occhiuto, Anaclerio (dal 32’ st La Canna), Gozzo, Dadone (dal 14’ st Roseti), Chisari, Dirane (dal 1’ st Sommario)

A disposizione: Pompei, Federico, De Rose, Pugliese, Chidichimo.

Allenatore: Angotti.

FROSINONE: Minicangeli, Crecco, Ferrari, A. Romano (dal 42’ st Tote), Oddi, Quadraccia, F. Romano, Cipolla, D’Andrea (dal 24’ st Bauco), Zanchetta (dal 36’ st Schietroma), Mezsargs (dal 42’ st Coletta)

A disposizione: De Iulio, De Rita, Ambrosini.

Allenatore: Di Michele.

Arbitro: sig. Gervasi della sezione di Cosenza; assistenti sigg. Bernaudo della sezione di Cosenza e Pandolfi della sezione di Rossano.

Marcatori: 10’ st Cipolla (Frosinone), 19’ st Chisari (Cosenza).

Note: ammoniti: Chisari (Cosenza); recupero: 0’ pt e 4’st.

COSENZA – Termina con un pareggio il match tra Cosenza e Frosinone. Un punto che porta i giallazzurri a quota 27, quindi all’8° posto in classifica, e i lupi rossoblù a quota 30 in 6ª posizione.

Il match nella prima frazione non è dei migliori, poche emozioni e poche occasioni da rete, si va a riposo a reti inviolate.

Nella ripresa il Frosinone spinge sull’acceleratore e riesce a sbloccare il risultato al 10 minuto con Cipolla. Il vantaggio però dura solo 9 minuti perché Chisari direttamente da calcio di punizione beffa Minicangeli e segna il gol del definitivo 1-1.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio