 UNDER 14 ÉLITE, FROSINONE SEI PRIMO! I GIALLAZZURRI NELL’ULTIMA DI CAMPIONATO PASSEGGIANO SUL VILLALBA

FROSINONE: Giora (dal 1’ st Massella), Lama (dal 3’ st Pantano), Carlaccini (dal 17’ st Riggi), Muccitelli (dal 3’ st Summa), Marini, Reali, Stangoni (dal 17’ st Cascone), Rosa, Petraglia, Callarà, Carpentieri (dal 3’ st D’Amico).

A disposizione: Mancini.

Allenatore: Mizzoni.

VILLALBA: Manna, Gioia, Di Gianfelice, Puccica, Filardo, Ceccarelli, Cappa, Laurenti, Bigoli, Vitale, Meloni.

A disposizione: Brandonisio, Spaliero, Proietti, Izzo, Frizzi.

Allenatore: Mazzola.

Arbitro: sig. Maura della sezione di Frosinone.

Marcatori: 4’ pt Carpentieri (Frosinone), 6’ pt Petraglia (Frosinone), 13’ pt Stangoni (Frosinone), 10’ st Carlaccini (Frosinone), 12’ st D’Amico (Frosinone), 25’ st Rosa (Frosinone).

FERENTINO – Missione compiuta, il Frosinone vince e riesce a mantenere la prima posizione in classifica nel campionato Under 14 élite.

Termina con un netto 6-0 il match tra i giallazzurri e il Villalba Ocres Moca, compagine romana che chiude il campionato all’8° posto con 34 punti.

I giallazzurri mettono in chiaro le cose sin dai primi minuti di gioco andando in vantaggio al 4’ minuto con Carpentieri e raddoppiando 2 minuti dopo con Petraglia.

Il Frosinone non frena ma continua a creare palle gol per incrementare il vantaggio. Il 3-0 arriva al 13’ minuto con Stangoni che sigla il quindicesimo gol stagionale.

Nella ripresa i padroni di casa non mollano la presa e rifilano altri tre gol al Villalba: al 10’ minuto Carlaccini, due minuti dopo il subentrato D’Amico e al 25’ minuto Rosa.

Vittoria che permette al Frosinone di mantenere la testa della classifica ai danni dell’Accademia Calcio Roma, nonostante la parità di punti.

