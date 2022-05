 UNDER 15, CUORE GIALLAZZURRO! IL FROSINONE NEUTRALIZZA IL NAPOLI RECUPERANDO DUE VOLTE LO SVANTAGGIO (2-2)

FROSINONE: Marini, Riccone, Tiberi (dal 12’ st Cazora), Diodati, Dolciami, Caliandro, De Filippis (dal 20’ st Lombardo), Zorzetto (dal 12’ st Molignano), Baptista, Buonpane (dal 20’ st Belli), Fiorito.

A disposizione: De Rienzo, Oscurato, Sterbini, Mariniello, Tocci.

Allenatore: Mizzoni.

NAPOLI: Sorrentino, Ponticelli, F. Distratto, Cimmaruta, P. Garofalo, C. Garofalo, D. Distratto (dal 33’ st Esposito), Arzillo, Picca (dal 22’ st Iovini), Napoletano (dal 39’ st Cannavacciuolo), Giglio (dal 22’ st Riccio).

A disposizione: Gisondi, Carofilo, Di Fiore, Rocco, Buzzella.

Allenatore: Sorano.

Arbitro: sig. Mihalache della sezione di Terni; assistenti sigg. Carnevale e Conti della sezione di Frosinone.

Marcatori: 4’ pt Picca (Napoli), 18’ st Buonpane (Frosinone), 32’ st D. Distratto (Napoli), 35’+4’ st Diodati (Frosinone).

Note: ammoniti: Caliandro (Frosinone), Riccio (Napoli), Cannavacciuolo (Napoli); recupero: 3’ pt e 6’ st.

FERENTINO – Termina con un pareggio il match d’andata degli ottavi di finale Under 15.

I giallazzurri hanno neutralizzato il Napoli di mister Sorano recuperando due volte il risultato e rimettendo le sorti del passaggio del turno al match di ritorno.

La gara parte subito in salita per i padroni di casa perché il Napoli passa subito in vantaggio con Picca, il numero 9 è bravo a girare in rete un cross dall’out di destra di F. Distratto.

Dopo il gol dello 0-1 il Frosinone non si demoralizza e va subito vicino al pareggio in due occasioni: prima con una conclusione dalla distanza di Fiorito, poi con un colpo di testa di Baptista parato da Sorrentino, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nei minuti finali della prima frazione il Napoli cerca di allungare il vantaggio assediando l’area canarina ma Marini riesce a fare buona guardia. L’estremo difensore giallazzurro dice “no” a due occasioni pericolose capitate sui piedi dell’attaccante Picca: prima ad una conclusione da 14 metri poi ad un tiro ravvicinato.

Il primo tempo termina 0-1 dopo 3 minuti di recupero.

Nei primi minuti della ripresa i canarini vanno vicino al pareggio con una punizione di Diodati e con una ripartenza fulminea terminata con l’opposizione di Sorrentino alla conclusione di Baptista.

Al 18’ minuto arriva il gol dell’1-1 con Buonpane.

Al 32’ minuto il Napoli riesce a sbloccare nuovamente il risultato grazie ad una punizione di D. Distratto, ma nell’extra time il Frosinone getta il cuore oltre l’ostacolo e riesce a trovare il gol del pareggio con Diodati.

