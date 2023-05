 UNDER 14 ÉLITE, IL FROSINONE SUPERA 1-0 LA LODIGIANI. PRIMO POSTO IPOTECATO

LODIGIANI: Lepore, De Santis (dal 32’ st Santirocco), Belardinelli, Pantaleoni (dal 33’ st Usegi), Grossi, Obeid, V. Luttazi (dal 21’ st Cucchiella), M. Luttazi (dal 18’ st Giuliani), Pontecorvo (dal 33’ st La Farciola), Di Maggio, Vecchio (dal 9’ st Mancini).

A disposizione: Cialfi, Di Pietro.

Allenatore: Lettieri.

FROSINONE: G. Rosa, Ricci (dal 32’ st Voidoc), Tomassetti, R. Rosa, Iacobelli, E. Riggi, Marcuccilli (dal 1’ st Sperduti), Esposito (dal 28’ st Pileri), Caramanica (dal 7’ st Eulisi), Paniccia, Carbone (dal 32’ st M. Riggi).

A disposizione: Scordari, Pantalone.

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: Sig. Cacace della sezione di Ciampino.

Marcatori: 17’ st Esposito (F).

Note: ammoniti: E. Riggi (F); recupero: 1’ pt e 3’ st.

ROMA – Il Frosinone torna subito alla vittoria dopo la sconfitta casalinga contro l’Atletico 2000. Ai canarini basta un gol di Esposito nella metà del secondo tempo per domare la Lodigiani e regalarsi l’aritmetico 1° posto in campionato.

I ragazzi di mister Broccolato con i tre punti conquistati nella 25ª giornata salgono a quota 63 punti, +6 dalla Nuova Tor Tre Teste, e si regalano definitivamente il primo posto in campionato.

Manca una sola partita alla fine del campionato, la 26ª giornata si disputerà la prossima settimana e vedrà il Frosinone affrontare tra le mura amiche il Villalba.

