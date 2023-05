 UNDER 15, IL FROSINONE ANNULLA LA ROMA. IL PASSAGGIO DEL TURNO SI DECIDE NEL MATCH DI RITORNO

FROSINONE: Gioria, Stangoni, Reali, Mancini, Marini (dal 21’ st Cocchieri), Pantano, Lama, D’Amico (dal 34’ st Attanasio), Carpentieri (dal 38’ st Giacomel), Callarà (dal 21’ st Petraglia), Befani.

A disposizione: Cera, Muccitelli, Summa, Colafrancesco, Danieli.

Allenatore: Mizzoni.

ROMA: Marcaccini, Tosti, Carlaccini (dal 36’ st Caviglia), Piermattei, Pallassini (dal 36’ st Bonifazi), Basile, Malafronte (dal 17’ Modugno), Mariani, Vella (dal 26’ st Luzi), Teixeira, Darboe (dal 36’ st Patitucci).

A disposizione: Sbaccanti, Forni, Legrottaglie, Maccaroni.

Allenatore: Scala.

Arbitro: Sig. Lupinski della sezione di Albano Laziale; assistenti Sigg. Tasciotti e Nappi della sezione di Latina.

Marcatori: 32’ pt Befani (F), 19’ st Vella (R).

CEPRANO – Un ottimo Frosinone blocca la Roma sull’1-1 e rimanda il verdetto finale alla gara di ritorno.

Ancora una volta i canarini si trovano di fronte la Roma di mister Scala, infatti dopo il doppio confronto nella regular season, i ragazzi di mister Mizzoni al “Vollero” di Ceprano sfidano per la terza volta i giallorossi.

Gli score non sono positivi: due sconfitte su due incontri.

Nei playoff di andata però la situazione è differente perché i giallazzurri scendono in campo motivati e con voglia di andare avanti nel tabellone riuscendo a strappare un buon 1-1 andando anche in vantaggio della prima frazione grazie a Befani. Nella ripresa però la Roma riesce a pareggiare con Vella.

La prossima settimana match di ritorno.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio