 UNDER 14 ÉLITE, IL FROSINONE TORNA A VINCERE. BATTUTA 1-0 LA LODIGIANI

FROSINONE: Scordari, Pileri, Iacobelli, Sperduti, Di Giuseppe, Riggi, Casagrande, Rosa, Carbone (dal 24′ st Caschera), Paniccia (dal 14′ st Caramanica), Giurdanella.

A disposizione: Palombi, Pantalone, Trulli, Voidoc, Marcuccilli, Ricci, Eulisi.

Allenatore: Broccolato.

LODIGIANI: Lepore, Buonomo (dal 1′ st Vecchio), Obeid, Di Pietro (dal 16′ st Clementi), Grossi, Cagnoli, M. Luttazi (dal 10′ st De Santis), Francia, Pontecorvo, Di Maggio, Belardinelli (dal 32′ st V. Luttazi)

A disposizione: Mariani, Santirocco, Cucchiella, Pantaleoni, Mancini.

Allenatore: Lettieri.

Arbitro: Sig. Maura della sezione di Frosinone



Marcatori: 31′ st Caramanica (F).

RIPI – Torna a vincere il Frosinone di mister Broccolato dopo i pareggi contro Fonte Meravigliosa e Atletico 2000 che hanno messo in pericolo il primato con una Nuova Tor Tre Teste che ha approfittato dei passi falsi per portarsi a -1.

Ai giallazzurri basta il gol di Caramanica nel finale di partita per portare a casa i tre punti e tenere a bada le inseguitrici e riprendere a lavorare con tranquillità.

Prossimo appuntamento in trasferta contro il Villalba nell’ultimo match del girone d’andata.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio