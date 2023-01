 UNDER 14 PRO, IL FROSINONE FERMA LA CAPOLISTA LAZIO (1-1)

LAZIO: D’Isanto, Giovane, Ferrante, D’Agostino, Parla, Miloiu, Morucci (dal 30′ st Gigante), Cappuccini (dal 25′ st Diori), Clarizia (dal 27′ st Daparè), Martellucci, Materazzi (dal 10′ st Palancica).

A disposizione: Quadrelli, Berni, De Angelis, Cannatelli, Lagrutta.

Allenatore: Assumma.

FROSINONE: Scordari, Pileri (dal 33′ st Pantalone), Iacobelli, Sperduti, Di Giuseppe, E. Riggi, Casagrande, Rosa, Carbone (dal 10′ st Eulisi e dal 25′ st Caschera), Paniccia, Giurdanella (dal 10′ st Caramanica).

A disposizione: S. Esposito, Trulli, Voidoc, V. Esposito, Ricci.

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: Sig. Nocente della sezione di Roma 1.

Marcatori: 35′ st Gigante (L), 37′ st Caschera (F).

Note: ammoniti: Materazzi (L), Miloiu (L), Clarizia (L), Cappuccini (L), Giurdanella (F), Iacobelli (F), Pileri (F), Paniccia (F).

ROMA – Il Frosinone stoppa la corsa della Lazio e guadagna un punto importante raggiungendo quota 20 punti.

Partita delicata e in bilico già dai primi minuti con diversi capovolgimenti di fronte ma le due difese riescono a reggere botta e a mantenere lo score sullo 0-0.

Nella ripresa però, complici anche i cambi, la partita si accende ma i minuti cruciali sono quelli finali: la Lazio passa in vantaggio grazie ad una rete di Gigante ma nemmeno il tempo di festeggiare che il Frosinone ristabilisce la parità per il definitivo 1-1.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio