 UNDER 14 ELITE, JEM’S-FROSINONE 0-4

JEM’S: Pocitari, Gheller, Montozzi (26’st leie), Spada, Germani, lachizzi (19’st Marenghi), De Angelis, Sansoni (1’st Sansoni), Lombardi (11’St Sanna), Binutti (19’st Pop), Agrò

A disposizione: Gallo, Proietti, Di Giulio

Allenatore: Bimonte

FROSINONE: Leonardi, Verdone (8’st De Vivo), Di Camillo, Grande, Minotti (22’st Farina), De Luca, Cerquozzi (8’st Conti), Mastropietro (18’st Esposito), Tacchi (14’st Totti), Montanaro (18’st Tolomeo), Battaglia

A disposizione: Massa, Balan

Allenatore: Pacini

Marcatori: 5’pt e 6’st Tacchi, 14’St Minotti, 20’st Tolomeo

Arbitro: Ricciardi di Ostia Lido

Un’altra vittoria per l’Under 14 Elite di Pacini che batte 0-4 il Jem’s. A segno Tacchi, doppietta per lui, Minotti e Tolomeo. Numeri interessanti dei gialloazzurri che implementano la casella gol fatti. Nelle ultime tra uscite stagionali sono stati collezionati 11 gol, per un totale di 27 centri stagionali in nove gare di campionato. Nel prossimo incontro il Frosinone sarà impegnato nel big match del Girone B contro la Romulea. Amaranto oro che guidano il raggruppamento, proprio per questo sarà importante uscire dal terreno di gioco con un buon risultato, magari strappando il bottino pieno.