 Under 14 Elite, Sa.Ma.Gor-Frosinone 2-3

SA.MA.GOR: Perijoc, Pagliaro, Neagu, Moschetta, Cuomo, Cardinali, Barbiero (15′ st Singh), Butas, Garofano, Foglietta, Mannarino

A disposizione: lonata, Madeccia, Brignone, Vadan, Panetta, Nale, Boresta

Allenatore: Ferullo

FROSINONE: Crescenzi, Conti (14′ st Frara), Balan (33′ st Verdone), Massa, Grande, Antonelli, Xhemali (28′ st Della Rasa), Minotti (7′ st Ranieri), Tacchi (11′ st Cerquozzi), Montanaro (15′ st De Luca), Tolomeo (36′ st Farina)

A disposizione: Marchiotto, Ranieri

Allenatore: Pacini

Marcatori: 6′ pt Xhemali, 18′ pt Tolomeo, 28′ pt Barbiero, 10′ st Massa, 17′ st Cardinali

Arbitro: Maiello di Formia

Partita impegnativa, difficile e tirata fino alla fine. I ragazzi di Pacini conoscevano bene le insidie che questa gara poteva portare, ma sono stati perfetti nello stroncare sul nascere ogni tentativo dei padroni di casa. Una compagine ben allenata quella capitanata da mister Ferullo, che dopo l’ottimo campionato svolto l’anno scorso con l’Under 16, si sta togliendo le sue soddisfazioni in questa stagione. I giallazzurri continuano dal canto loro a macinare punti su punti, per presentarsi al meglio nella maxi-sfida di giovedì contro la Nuova Tor Tre Teste, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Grifone e seconda in classifica con 45 punti all’attivo. Nella sfida contro la Sa.Ma.Gor in rete nei primi minuti di gioco Xhemali, poi arriva il raddoppio di Tolomeo e la rete di Massa. I nerazzurri, non rinunciano a giocare per sfiorare l’impresa, ma un ottimo Crescenzi sbarra la strada alle speranze avversarie