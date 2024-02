 Under 16, Roma-Frosinone 3-0

ROMA: Marcaccini, Tosti (27′ st Loreti), Carlaccini, Mariani, Piermattei, Basile, Mutarelli (35′ st Caviglia), Pallassini (39′ st lenco), Vella (39′ st Malafronte), Teixeira (35′ st Darboe), Modugno (27′ st Virgilio)

A disposizione: Sbaccanti, Maccaroni, Luzi

Allenatore: Ciaralli

FROSINONE: Giora, Mirenzi (33′ st Saccheri), Colafrancesco, Forni, Marini, Reali, Befani, Menghini (7′ st Gafuri) (12′ st Coluzzi), Giacomel (7′ st Mancini), Castellani, Carpentieri (33′ st Carlopio)

A disposizione: Vaccaro, Attanasio, Borghi, Petraglia

Allenatore: Marsella

Marcatori: 7′ pt Vella, 7′ pt Mutarelli, 36′ pt Modugno

Arbitro: Lupinski di Albano Laziale; Assistenti: Camilli di Roma 1 e Nappi di Latina

Una Roma perfetta contro il Frosinone vince 3-0 in casa. Dopo appena 7′ i giallorossi si portano subito in avanti, direttamente da fallo laterale Pallassini arriva sul fondo e serve Vella per la rete dell’1-0. Al 16′ c’è il raddoppio con Mutarelli, il quale dopo una mischia da calcio piazzato, al limite dell’area di rigore, insacca alle spalle di Giora. La marcatura del 2-0 sveglia i ciociari, che si rendono pericolosi prima con Menghini e poi con Befani, senza trovare la gioia del gol. Gioia che viene provata pochi minuti dopo da Modugno, che chiude definitivamente i conti per gli uomini di Ciaralli.