 Under 14, Frosinone-Lazio 2-3

FROSINONE: Crescenzi, Conti (19’ st Frara), Balan, De Luca (23′ st Verdone), Grande, Antonelli, Xhemali (32′ st Farina), Mastropietro (23′ st Massa), Tacchi (8′ st Cerquozzi), Ranieri (8′ st Montanaro), Tolomeo (17′ st Della Rasa)

A disposizione: Esposito, Verdone

Allenatore: Pacini

LAZIO: Orlando, Tocci, Reuben, Massarut, Monti, D’Innocenti (7′ st Bartoletti), Caputo (14′ st

Pelle), Ricci (30′ st Bocchino), Schettini, De Vincenzo (7′ st Germani), Salvati (30′ st Petronzi)

A disposizione: Capasso, Perandini, Berini, Umana

Allenatore: Rocchi

Marcatori: 16′ pt Caputo, 5′ st Schettini, 7′ st Tolomeo, 9′ st Salvati, 35′ st Massa

Arbitro: Romano di Cassino

Grande rammarico per il Frosinone che cade in casa contro la Lazio. Gara che vede i padroni di casa pronti e molto pericolosi in tutta la gara, mentre i biancocelesti sono stati cinici a sfruttare le poche occasioni create capitalizzandole in rete. Nel primo tempo prima Tacchi e poi Ranieri si sono fatti murare da un miracoloso Orlando, che sbarra la strada in maniera decisiva. Lazio che sblocca il match con Caputo, per poi trovare la via del raddoppio nel secondo tempo con Schettini. Il Leone accorcia con un ottimo inserimento di Tolomeo, ma subito dopo 2′ Salvati cala il tris. Negli ultimi minuti arriva il gol di Massa, ma il risultato nell’economia del match non cambia con i ragazzi di Rocchi che guadagnano i tre punti.