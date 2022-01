 UNDER 14 ÉLITE, UN FROSINONE FORMATO TRASFERTA SCHIANTA IL VILLALBA (0-7)

VILLALBA: Manna, Rossi, Di Gianfelice, Gioia, Filardo, Ceccarelli, Meloni, Brandonisio, Frizzi, Puccica, Cappa.

A disposizione: Di Vincenzo, Peia, Visicchio, Lauretti, Izzo, Proietti, Bigoli.

Allenatore: Baiera.

FROSINONE: Giora (dal 14’ st Massella), Riggi (dal 18’ pt Summa), Ciucci (dal 9’ st Carlaccini), Callara, Rosa, Marini, Stangoni (dal 14’ st Giorgi), Mancini (dal 9’ st Pantano), D’Arpino (dal 36’ pt Nigro), Colafrancesco, Carpentieri.

A disposizione: –

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: sig. Capogna Matteo della sezione di Roma 2.

Marcatori: 6’ pt Callara (Frosinone), 8’ pt e 9’ st Stangoni (Frosinone), 24’ pt Summa (Frosinone), 11’ st e 29’ st Nigro (Frosinone), 24’ st Carpentieri (Frosinone).

FERENTINO – Vince e convince il Frosinone under 14 di mister Broccolato. I classe 2008 hanno reagito bene alla sconfitta subita prima delle vacanze di Natale dalla Lodigiani. 3 punti che hanno permesso ai giallazzurri di recuperare la 2ª posizione in classifica ai danni dell’Accademia Frosinone.

Ad aprire le danze per i canarini è il neo acquisto Callara al 6’ minuto del primo tempo, pochi minuti dopo ci pensa Stangoni ad andare in rete e a portare il risultato sullo 0-2.

Prima del duplice fischio dell’arbitro gli ospiti calano il tris con il primo gol stagionale di Summa.

Nella ripresa il ritmo del Frosinone non cala e va a segno altre quattro volte: prima Stangoni firma la sua doppietta personale, poi doppietta anche di Nigro e a chiudere il gol di Carpentieri.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio