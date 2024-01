 Under 14, Frosinone-Perugia 4-0

FROSINONE: Crescenzi, Conti (13′ st Verdone), Balan (26′ st Farina), De Luca, Grande, Antonelli, Xhemali, Montanaro (16′ st Della Rasa), Tacchi (13′ st Cerquozzi), Ranieri (9′ st Mossa), Tolomeo 26′ st Mastropietro)

A disposizione: Esposito, Di Lamillo, Minotti

Allenatore: Pacini

PERUGIA: Tarducci, Franci (14′ st Cecconi), Bisonni, Chierico, Brunori (20′ st Corinaldesi), Galeotti (26′ st Borghesi), Corrias (9′ st Pascucci), Tatullo (26′ st Porcu), Tromboni (26′ st Paciotti), Citernesi, Noviello (26’mst Cicioni)

A disposizione: Tentellini, Guelfi

Allenatore: Campese

Marcatori: 25′ pt Balan, 10′ st Balan, 25′ st Antonelli, 30′ st Cerquozzi

Un’altra grande prova per l’Under 14 Pro che cala il poker ai danni del Perugia. Partita ricca di insidie, anche se dal risultato finale non si direbbe, dove nell’aria riecheggiava ancora il match dell’andata, che veniva in un periodo non proprio felice per i giallazzurri. Nonostante questo, anche grazie alla maturazione del gruppo, i tre punti sono acquisiti e il Frosinone continua a correre. Gara in assoluto controllo, che viene sbloccata da Balan, dopo un bel fraseggio in mezzo al campo. Secondo tempo ancora sotto il segno di Balan che è lucido a battere l’estremo difensore perugino. Successivamente la chiudono definitivamente Antonelli e Cerquozzi.