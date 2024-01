 Under 14 Elite, Spes Montesacro-Frosinone 1-2

SPES MONTESACRO: Di Rienzo, Arena (19′ st Santilli), D’Adamo (27′ st Benedetti), Pafi, Alvino, Borea, Noghrekar (29′ st Carnevalini), Coppola (11′ st Zlibut), Alfonsi (19′ st Parisse)

A disposizione: Lori, Natali, Fornari, Cottini

Allenatore: Galassi

FROSINONE: Esposito, Conti (20′ st Verdone), Di Camillo (1′ st Tolomeo), De Luca, Grande, Massa (20′ st Antonelli), Cerquozzi (25′ st Ranieri), Montanaro, Tacchi (31′ st Farina), Della Rasa (1′ st Balan), Minotti

(9′ st Xhemali)

A disposizione: Crescenzi, Antonelli, Polletta

Allenatore: Pacini

Marcatori: 15′ st Tacchi, 28′ st Grande, 35′ st Fornari

Arbitro: Ricci di Viterbo

Raggiunta la vetta per l’Under 14 Elite di Pacini, che approfitta del pareggio tra Atletico Torrenova e Nuova Tor Tre Teste. Partita difficile e tirata fino alla fine, probabilmente la compagine di Galassi si è dimostrata una delle squadre più insidiose da affrontare. Succede tutto nel secondo tempo, con la marcatura di Tacchi che apre le danze, come sempre con la solita freddezza. I giallazzurri in fiducia raddoppiano con Grande, che direttamente su calcio piazzato, calcia velenosamente battendo Di Rienzo. Sul finale, i padroni di casa segnano su calcio di rigore con Fornari.