 UNDER 14, PARI NEI TEMPI REGOLAMENTARI MA IL FROSINONE VINCE 6-5 DOPO I CALCI DI RIGORE

FROSINONE: G. Rosa, Ricci (dal 34’ st Fioretti), Pileri, Sperduti (dall’8’ st Caschera), Iacobelli, E. Riggi (dal 25’ st Eulisi), Carbone, Esposito, Caramanica, R. Rosa, Casagrande.

A disposizione: Scordari, Tomassetti, Voidoc, Marcuccilli, M. Riggi.

Allenatore: Broccolato.

OSTIAMARE: Romeo, Romano, Cosenza, C. Casagrande (dal 34’ st De Palo), Cucina, De Riggi, Scribano (dal 34’ st Desideri), Farinelli, Milanesi, Colucci, Sannino.

A disposizione: Bassi, Ceci, Ciaffi, Saba.

Allenatore: Giuliani.

Marcatori: 25’ pt Milanesi (O), 7’ st Casagrande (F).

Arbitro: Sig. Marini della sezione di Latina.

Note: ammoniti: E. Riggi (F), Cucina (O), Farinelli (O); recupero: 1’ pt e 6’ st.

RIGORI: R. Rosa (F) – gol, Colucci (O) – gol; Caschera (F) – gol, Desideri (O) – gol; Carbone (F) – gol, Farinelli (O) – gol; Iacobelli (F) – gol, De Palo (O) – gol, Esposito (F) – gol, Milanesi (O) – parato.

FERENTINO– Dopo il primo posto della regular season che ha permesso ai canarini di saltare il turno di qualificazione, i ragazzi di mister Broccolato hanno affrontato a Ferentino l’Ostiamare.

La compagine biancoviola ha terminato il campionato al 4º posto in classifica sfidando e superando la Vigor Perconti nel primo turno di qualificazione dopo i calci di rigore.

Il quarto di finale comincia e i padroni di casa si riversano in fase offensiva senza però trovare la via del gol.

Sul capovolgimento di fronte gli ospiti capitalizzano un’azione offensiva di Milanesi che regala ai suoi il momentaneo vantaggio.

I canarini ristabiliscono la parità solamente nella ripresa, al 7’ minuto Casagrande batte Romeo e fa 1-1.

Il risultato non si sblocca e si va ai calci di rigore.

Il primo dei cinque rigoristi del Frosinone è R. Rosa che è freddo e fa 1-0.

Il primo rigorista per la squadra ospite è l’altro numero 10, Colucci, anche lui con freddezza batte G. Rosa.

Le due compagini arrivano fino al 5-5 con le conclusioni rispettivamente di Caschera, Desideri, Carbone, Farinelli, Iacobelli e De Palo.

Rigori decisivi: Esposito dagli 11 metri porta sul 6-5 i suoi, per l’Ostiamare l’autore del gol del vantaggio nei tempi regolamentari che però si fa ipnotizzare da G. Rosa condannando i suoi.

