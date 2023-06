 UNDER 14 ÉLITE, LA LAZIO BATTE 2-0 IL FROSINONE

LAZIO: Quadrelli, Iovane, Ferrante, D’ Agostino (dal 21’ st Palancica), Miloiu, Parla, Florio (dal 34’ st La Grutta), Bernardini (dal 4’ st Cappuccini), Diori (dal 1’ st Clarizia), Martellucci, Materazzi (dal 12’ st Morucci).

A disposizione: D’ Isanto, Cannatelli, Berni, Gigante.

Allenatore: Colombo.

FROSINONE: G. Rosa, Iacobelli, Pileri (dal 23’ st Caschera), Fioretti (dal 11’ st Sperduti), G. Riggi, R. Rosa, Carbone (dal 21’ st Eulisi), Esposito, Caramanica (dal 11’ st Giurdanella), Paniccia, Casagrande.

A disposizione: Scordari, Tomassetti, Pantalone, Ricci, Voidoc.

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: Sig.na D’Andrea della sezione di Albano Laziale

Marcatori: 2’ st Miloiu (L), 32’ st Martellucci (L).

Note: ammoniti: Fioretti (F), E. Riggi (F), Caschera (F).

CECCHINA – Si chiude in semifinale il cammino del Frosinone under 14.

I canarini, dopo aver vinto il proprio girone, hanno affrontato prima l’Ostiamare e poi la Lazio per il titolo under 14 élite. Proprio contro i biancocelesti, i ragazzi di mister Broccolato sono usciti sconfitti per 2-0, marcature di Miloiu e di Martellucci.

Il match comincia con la Lazio in attacco e con il Frosinone che cerca di difendersi. Nei primi minuti i padroni di casa colpiscono un palo e una traversa rispettivamente con Florio e D’Agostino.

Capovolgimento di fronte, Esposito crossa nel mezzo a pescare la testa di un compagno ma la conclusione termina alta sopra la traversa.

Nella ripresa viene concesso un calcio di rigore alla Lazio per un fallo di mano di Esposito, dal dischetto Miloiu spiazza G. Rosa e fa 1-0.

Il Frosinone non ci sta e prova subito a ristabilire la parità con Casagrande che lanciato verso la porta conclude a rete ma trova in scivolata Iovane che si oppone concedendo solo l’angolo.

Il gol del 2-0 arriva nei minuti finali con Paniccia che perde palla in una zona pericolosa, la sfera finisce tra i piedi di Martellucci che di sinistro da fuori area batte il numero 1 del Frosinone.

