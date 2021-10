 UNDER 14, POKER ALL’ESORDIO! IL FROSINONE ABBATTE 4-0 L’ATLETICO LODIGIANI

FROSINONE: Giora, Pantano, Magliozzi, Muccitelli, Summa, Marini, Carpentieri, Mancini, D’Arpino, Ciucci, Petraglia.

A disposizione: Cera, Colafrancesco, Reali, De Santis, D’Amico, Giorgi, Stangoni.

Allenatore: Broccolato.

ATLETICO LODIGIANI: Tonelli, Mannella, De Angelis, Silvestri, Ferrante, Napoli, Fiorentini, Valente, Manna, Palleschi, Marchetti.

A disposizione: Pelli, Coppola, Grivi, Spaccarelli, Galluzzo, Letteri, Prevete, Caon, Kambou.

Allenatore: Lambroni.

Arbitro: sig. Vincenzo Emmanuele Russo della sezione di Cassino.

Marcatori: Petraglia (Frosinone), Ciucci (Frosinone), Carpentieri (Frosinone), Carpentieri (Frosinone).

FERENTINO – Poker e 3 punti per il Frosinone al match d’esordio del campionato regionale d’eccellenza Under 14. I giallazzurri ospitano a Ferentino l’Atletico Lodigiani.

I ragazzi allenati da mister Broccolato partono subito forte riversandosi nella metà campo avversaria. A sbloccare il risultato ci pensa Petraglia, poco dopo è Ciucci a finire sul tabellino dei marcatori e a siglare il gol del temporaneo 2-0.

Più tardi si accende anche Carpentieri, il numero 7 si mette in proprio e sigla una doppietta che chiude definitivamente il match.

1ª giornata superata a pieni voti per i classe 2008, la prossima settimana i giallazzurri saranno ospiti dell’Accademia Calcio Roma nell’Academy Sport Center di Roma.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio