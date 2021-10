 UNDER 15, BAPTISTA ENTRA E AGGUANTA IL PARI (1-1) NEL FINALE

CROTONE: Stassi, Piperis (dal 37’ st Prestigiacomo), Sulla (dal 27’ st Parise), Fratto (dal 37’ st Sinopoli), Pesce, Pagano, Romeo, Campanella (dal 13’ st Maiolo), Frasca, Buonaccorsi, Basso (dal 13’ st Iaquinta).

A disposizione: Foresta, Ruggiero, Battigaglia, Guccione.

Allenatore: Marsala.

FROSINONE: Gabriele, Riccone, Tiberi (dal 1’ st Baptista), Diodati, Dolciami, Cazora (dal 1’ st Menichelli), Buompane, Tocci, Fiorito (dal 32’ st Falli), Zorzetto (dal 17’ st Molignano), Lombardo (dal 17’ st De Filippis).

A disposizione: Bracaglia, Vigliotti

Allenatore: Mizzoni.

Arbitro: sig. Gallella della sezione di Catanzaro; assistenti sigg. Benedetto della sezione di Crotone e Ventre della sezione di Rossano.

Marcatori: 2’ st Buonaccorsi (Crotone), 35’ st Baptista (Frosinone).

Note: ammoniti: Parise (Crotone), Pesce (Crotone), Buompane (Frosinone); recupero: 2’ pt e 5’ st.

COTRONEI – Crotone e Frosinone si dividono la posta in palio e tornano a casa con 1 punto. Secondo pareggio consecutivo per i classe 2007 guidati da mister Mizzoni.

Match particolare con incursioni pericolose di entrambe le compagini ma nella prima frazione l’equilibrio fa da padrone.

Nella ripresa passano in vantaggio i padroni di casa con Buonaccorsi che fa esplodere di gioia la panchina rossoblu.

La partita sembrava ormai indirizzata verso l’1-0 per gli squali ma il subentrato Baptista, a pochi istanti dal triplice fischio, è stato bravo a siglare il gol del definitivo pareggio. Secondo gol in due gare di campionato per il numero 18 giallazzurro.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio