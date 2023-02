 UNDER 14 PRO, COLPACCIO FROSINONE! I CANARINI CON CASAGRANDE STENDONO LA ROMA

ROMA: Bouaskar, Taddei, Cioffi, Liturri, Oberti (dal 9’ st Coletta), Di Marino (dal 19’ st Di Mascio), Dal Bon (dal 7’ st Strata), Zekaj, Susin (dal 36′ pt Rialti), Milocco, Ndao (dal 36′ pt Cimaglia).

A disposizione: Tattoni, Frani, Alunno, Bonanno.

Allenatore: Conti.

FROSINONE: Scordari, Pileri (dal 6’ st Iacobelli), Di Giuseppe, Riggi, Trulli, Rosa, Sperduti, Paniccia, Casagrande, Carbone (dal 7’ st Caramanica), Giurdanella (dal 13’ st Esposito).

A disposizione: Palombi, Pantalone, Tomassetti, Pasquazi, Ricci, Eulisi.

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: sig. Zanni della sezione di Ostia Lido.

Marcatori: 15’ pt Casagrande (F).

Note: recupero: 0’ pt e 3’ st.

ROMA – Impresa del Frosinone ai danni della Roma di mister Conti. I canarini riescono a battere la capolista e si avvicinano sempre di più al terzo posto in classifica.

Agli ospiti basta un gol di Casagrande al 15’ minuto del primo tempo per stendere la squadra capitolina.

Il match comincia con i padroni di casa che si proiettano in fase offensiva prima con Di Marino e poi con Milocco, il numero uno Scordari è attento e sventa ogni minaccia.

Al quarto d’ora di gioco il Frosinone affonda il colpo e passa in vantaggio: discesa di Trulli sulla sinistra, cross teso nel mezzo a cercare Casagrande che è abile a stoppare e a battere Bouaskar.

La Roma prova a ristabilire la parità ma Scordari ci mette il suo anche sulle conclusioni di Susin e Milocco al 22′ e al 24’ del primo tempo.

Alla mezz’ora il Frosinone si riaffaccia dalle parti del numero 1 giallorosso ma questa volta la conclusione di Casagrande viene neutralizzata.

Il primo tempo termina 0-1.

Nella ripresa i canarini tremano perché la Roma va vicinissima al gol dell’1-1 su calcio di punizione di Dal Bon che calcia direttamente in porta colpendo l’incrocio dei pali.

La Roma, il Frosinone riesce ad arginare ogni offensiva e riparte veloce in contropiede con Paniccia, che dal limite dell’area calcia con il mancino ad incrociare ma la sfera termina di poco a lato.

Nei minuti finali il Frosinone concede poche occasioni ai padroni di casa.

Il match termina 0-1.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio