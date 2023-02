 UNDER 14 ÉLITE, PROVE DI FUGA PER I GIALLAZZURRI. SUPERATO IL FIANO ROMANO

FIANO ROMANO: Contestabile, Oliva (dal 18’ st Bielli), Colloriti (dal 1’ st Serban), Petripaoli, Spingi (dal 1’ st D’Ascenzi), Fonnesu, Nardone (dal 14’ st Eusebi), Pitaffi (dal 31’ st Vagnoli), Mungiello, Pepe (dal 10’ pt Scarinci e dal 10’ st Savalli), Puglisi.

A disposizione: De Luca, Sadik.

Allenatore: Mulas.

FROSINONE: Scordari (dal 20’ st Tomassetti), Pileri (dal 10’ st Marcuccilli), Trulli, Sperduti (dal 4’ st Pasquazi), Iacobelli (dal 20’ st Carbone), Di Giuseppe (dal 19’ st Eulisi), Casagrande (dal 19’ st Ricci), Caramanica, Paniccia, Giurdanella, Palombi (dal 4’ st Rosa).

A disposizione: Rosa.

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: Trabelsi della sezione di Rieti.

Marcatori: 10’ e 18’ pt Casagrande (Frosinone), 16’ pt Caramanica (Frosinone), 19’ pt Mungiello (Fiano Romano), 20’ st Eulisi (Frosinone).

Note: ammoniti: Puglisi (Fiano Romano), Marcuccilli (Frosinone).

FIANO ROMANO – Torna il bel gioco del Frosinone under 14 guidato da mister Broccolato

I canarini dopo un periodo poco fortunato sembrano aver riacquisito consapevolezza nei propri mezzi e mentalità nell’affrontare match che scottano.

I giallazzurri si sono imposti per 1-4 al “Comunale” di Fiano Romano dopo una prima frazione chiusa sull’1-3 grazie alla doppietta di Casagrande e al gol di Caramanica. Per gli ospiti in gol Mungiello.

Nella ripresa girandola di cambi che danno nuova linfa al Frosinone, proprio il subentrato Eulisi batte l’estremo difensore del Fiano Romano e chiude il match.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio