 UNDER 15, MATCH AL CARDIOPALMA. LAZIO – FROSINONE 3-3

LAZIO: Russi, Noto, Calvani, Lo Monaco, Papandrea, Ciucci, Saitta, Reita, Polinari, Di Claudio (dal 19’ st De Fraia), Zangari.

A disposizione: Giacomone, Di Marzio, Petroni, Segni, Russo, Romanelli, Tempre, De Angelis.

Allenatore: Gonini.

FROSINONE: Giora, Summa, Lama, Mancini, Marini, Reali, Petraglia (dal 15’ st Muccitelli), Callarà (dal 33′ st Stangoni), Carpentieri, Giampaolo (dal 28’ st Giacomel), Befani.

A disposizione: Cera, Pantano, Colafrancesco, Ponte.

Allenatore: Mizzoni.

Arbitro: sig. Pizzicanella della sezione di Ciampino; assistenti sigg. Manco della sezione di Roma 2 e Martino della sezione di Roma 1.

Marcatori: 5’ pt e 10’ pt Petraglia (F), 8’ pt Di Claudio (L), 27’ pt Ciucci (L), 40’ pt Polinari (L), 42’ st Carpentieri (F).

Note: ammoniti: Zangari (L), Noto (L), Calvani (L), Summa (F).

ROMA – Match ricco di colpi di scena e di capovolgimenti di fronte quello tra Lazio e Frosinone, un 3-3 pirotecnico tra seconda e quarta in classifica.

Si parte subito con il botto, Petraglia sale in cattedra e porta in vantaggio i suoi ma Di Claudio, tre minuti dopo, ristabilisce la parità.

Al 10’ minuto Petraglia va di nuovo in gol per il 2-1 giallazzurro ma a metà della prima frazione Ciucci riesce a battere Giora per il parziale 2-2.

Il Frosinone cala leggermente e la Lazio ne approfitta siglando il gol del sorpasso con Polinari.

Nei minuti finali però ci pensa Carpentieri a regalare al Frosinone 1 punto di fondamentale importanza.

Con il pareggio i ragazzi di mister Mizzoni salgono a quota 20 punti, in piena zona Play-Off a -6 dalla Salernitana terza in classifica.

