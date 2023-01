 UNDER 14 PRO, FROSINONE FORMATO TRASFERTA. AD ANCONA I GIALLAZZURRI VINCONO 2-0

ANCONA: Ausili, Peloni, Reucci, Diamanti, Principi, Pascucci, Cicconetti, Crescentini, Taborro, Scibilia, Morales.

A disposizione: Chionne, Amici, Leonori, Severini, Bugari, Di Giamberardino, Buffoni, Pierpaoli, Venturini.

Allenatore: Calvigioni.

FROSINONE: Scordari, Di Giuseppe, Trulli, Pantalone (dal 1′ st Iacobelli), E. Riggi, Casagrande (dal 33′ st Caschera), Rosa, Carbone (dal 19′ st Caramanica), Sperduti (dal 20′ st Paniccia), Pasquazi (dal 12′ st V. Esposito), Eulisi (dal 5′ st Giurdanella).

A disposizione: S. Esposito.

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: sig. Novelli della sezione di San Benedetto del Tronto.

Marcatori: 6′ st Rosa (F), 30′ st Casagrande (F).



ANCONA – Termina con un netto 0-2 la seconda giornata del girone di ritorno del campionato Under 14 Pro, con il Frosinone che supera l’Ancora al “Dorico”.

Primo tempo bloccato sullo 0-0 con le due retroguardie difensive che non concedono molto ma il Frosinone nella ripresa spinge sull’acceleratore e prima passa in vantaggio al 6′ minuto con Rosa e poi negli ultimi 5 minuti di gioco chiude il match con Casagrande.

Vittoria che permette ai ragazzi di mister Broccolato di balzare al 4° posto in classifica e di riagguantare la Ternana a 19 punti.

La prossima giornata il Frosinone sarà ospite della SS Lazio, capolista del campionato.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio