 UNDER 15, DOPPIO BEFANI E CARPENTIERI STENDONO LA REGGINA (3-0)

FROSINONE: Giora, Stangoni (dal 32′ st Pantano), Summa (dal 10′ st Danieli), Muccitelli (dal 10′ st Petraglia), Marini, Reali, Attanasio (dal 10′ st Ponte), Callarà (dal 32′ st Colafrancesco), Carpentieri, Giampaolo (dal 22′ st Campochiaro), Befani (dal 22′ st Giacomel).

A disposizione: D’Onofrio, Cocchieri.

Allenatore: Mizzoni.

REGGINA: Cataldi, Franzò (dal 22′ st Surace), Curatola (dal 1′ st Caporarello), Fiore (dal 14′ st Italiano), Adorno, Martorano, Amarù (dal 32′ st Enapoliti), Chirico (dal 14′ st Amedeo), Di Prima (dal 32′ st Passarino), Cotroneo, Azzarà (dal 1′ st De Nuccio).

A disposizione: Pellicanò, Vadalà.

Allenatore: Riso.

Arbitro: Sig. Longo della sezione di Frosinone; assistenti: Nappi e Gneo della sezione di Latina.

Marcatori: 16’ pt e 18’ pt Befani (F), 28’ pt Carpentieri (F).

CEPRANO – Vince e convince il Frosinone di mister Mizzoni contro i pari età della Reggina. 3 punti che proiettano i canarini al 5° posto in classifica: 16 punti in 10 partite giocate e 4° posto distante un solo punto.

I giallazzurri chiudono la pratica già nella prima frazione grazie ad una doppietta di Befani che dal 16 al 18′ minuto fa ciò che vuole e una marcatura di Carpentieri per il 3-0 al 28′ minuto.

Nella ripresa girandola di cambi per entrambe le squadre, la Reggina prova a rialzare la testa ma i padroni di casa difendono perfettamente il risultato.

