 UNDER 14 ÉLITE, FROSINONE IN FUGA! BATTUTA 3-1 LA NUOVA TOR TRE TESTE

FROSINONE: Scordari, Iacobelli, Trulli, Sperduti, Di Giuseppe, Riggi, Casagrande, R. Rosa, Caramanica (dal 11’ st Eulisi), Paniccia, Giurdanella (dal 6’ st Esposito).

A disposizione: Pantalone, Pileri, Tomassetti, Pasquazi, Carbone, Caschera, G. Rosa.

Allenatore: Broccolato.

NUOVA TOR TRE TESTE: Fratini, Alosi, Girini (dal 7’ st Di Stefano), Agrifoglio (dal 18’ st Gianni), Marra, Di Marco, Vermicelli (dal 12’ st Ariu), Di Riso (dal 18’ st Mochi), Bottomei (dal 3’ st Terracina), Quagliarini (dal 3’ st Urbinati), Compagnone (dal 7’ st Comas).

A disposizione: Calcaterra, Giusti.

Allenatore: Cianti.

Arbitro: Sig. Scorrano della sezione di Cassino.

Marcatori: 13’ pt e 33’ st Casagrande (F), 25’ pt Giurdanella (F), 29’ pt Vermicelli (N).

CEPRANO – Al “Vollero” va in scena il match di cartello del girone C del campionato Under 14 Élite, il Frosinone primo in classifica sfida la Nuova Tor Tre Teste, seconda in classifica.

I canarini arrivano al match con 5 punti di vantaggio sugli avversari ma la partita è delicata per la parte finale del campionato ma i ragazzi di mister Broccolato sfoderano una buona prestazione, un 3-1 che permette ai canarini una mini fuga.

Al 13’ minuto Casagrande sale in cattedra segnando l’1-0, dodici minuti dopo Giurdanella raddoppia ma qualche minuto dopo la Nuova Tor Tre Teste accorcia il risultato con Vermicelli.

Si va a riposo sul 2-1.

Il match rimane in bilico fino al 33’ quando Casagrande va di nuovo a segno, doppietta personale per il numero 7, per il definitivo 3-1.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio