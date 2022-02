 UNDER 14 PRO, IL FROSINONE SUPERA BRILLANTEMENTE LA FERMANA. A FERMO GLI OSPITI SI IMPONGONO 1-3

FERMANA: Spataro, Matacotta, Marcozzi, Marcaccio, Cembrzynski, Zucchi, Ciarrocchi, Cameli, Canori, Donzelli, Spinozzi.

A disposizione: Antonini, Bacalini, Cacchiarelli, Manini, Nannuzzi, Ripa, Fradiani, Vitali.

Allenatore: Quondamatteo.

FROSINONE: Giora (dal 23’ st Cera), Summa, Ciucci (dal 22’ st Nigro), Callara, Reali, Carlaccini, Stangoni (dal 25’ st Pantano), Muccitelli (dal 14’ st D’Arpino), D’Amico (dal 1’ st Rosa), Colafrancesco (dal 1’ st Carpentieri), Cascone (dal 22’ st Giorgi).

A disposizione: –

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: sig. Andrea Eletto della sezione di Macerata.

Marcatori: Autogol Giora (Fermana), 5’ pt Stangoni (Frosinone), 3’ st Cascone (Frosinone), 4’ st Carpentieri (Frosinone).

Note: ammoniti: D’Arpino (Frosinone).

FERENTINO – Torna a vincere il Frosinone under 14 di mister Broccolato.

Dopo qualche risultato poco positivo i canarini portano a casa i tre punti e agganciano le quattro compagni a 10 punti in classifica.

Gli ospiti vanno in gol con Stangoni, a pochi minuti dal fischio d’inizio, con Cascone proprio sul via della seconda frazione e con il subentrato Carpentieri che sigla il quinto gol in campionato.

Non basta per i padroni di casa l’autogol dell’estremo portiere giallazzurro, Giora.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio