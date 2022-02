 CIANO: “NIENTE CALCOLI, DAVANTI A NOI UN MESE DECISIVO”

FROSINONE – Davanti alle telecamere dell’Ufficio Stampa c’è Camillo Ciano, anche lui grande protagonista della sida vinta col Vicenza.

Ciano, una partita da assoluto protagonista. E’ mancato solo il gol questa sera per te. Sei d’accordo?

“Abbiamo fatto tutti una grande gara. Abbiamo lottato su ogni pallone, questo premia anche la prestazione del singolo”.

Tu e la squadra state dimostrando grande maturità. Guardando la classifica non avete sottovalutato il Vicenza. Complimenti, ragionate da grande squadra.

“Non facciamo mai calcoli, giochiamo ogni partita cercando di portare a casa i 3 punti. A prescindere dal fatto se giochiamo contro il Vicenza o il Lecce. Non cambia nulla. Andiamo in campo sempre con lo stesso spirito e la stessa voglia di fare punti”.

Continuate a rosicchiare punti su Chi sta davanti. La guardi la classifica?

“La guardo relativamente. Davanti a noi abbiamo un mese nel quale giocheremo ogni 3 giorni e probabilmente si deciderà in questo mese quali saranno le squadre a lotterà per i primi posti. Noi dobbiamo essere bravi a non guardare la classifica e mettere in campo senza la voglia e la determinazione”.

La determinazione a cercare il gol l’hai messa ovviamente per la tua squadra ma sicuramente l’avresti dedicata al tuo gemello Maiello nel ricordo di tante partite giocate insieme.

“Abbiamo perso Raffaele, sono stato 5 anni in camera con lui durante i ritiri. Una grossa perdita per me, comunque la vita va avanti. Nel calcio si fanno delle scelte, lui ha fatto la sua e spero che vincano il campionato così da giocare in serie B il prossimo anno”.

