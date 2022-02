 UNDER 17, SALVATORI MATCH WINNER. IL FROSINONE SUPERA LA REGGINA E TORNA ALLA VITTORIA

REGGINA: Zampaglione, Maressa, Saba (dal 31’ st Cecere), Perrotta, Romeo, Morra (dal 12’ st Paura), Antoci, Mollica, Cannistrà, Pumo (dal 35’ st Giampaolo), Molinaro (dal 12’ st Lo Faro).

A disposizione: Sciammarella, Marcianò, Basile, Pagni, Girasole.

Allenatore: Assumma.

FROSINONE: Stellato, Fratarcangeli (dal 41’ st Quadraccia), Ferrari, Di Mauro, Oddi, Stazi, Romano, Evangelista, D’Andrea (dal 30’ st Voncina), Zanchetta (dal 41’ st Schietroma), Salvatori (dal 17’ st Bauco).

A disposizione: De Iulio, Severino, Silvestri, Crecco, Coletta.

Allenatore: Di Michele.

Arbitro: sig. Felipe Salvatore Vlapiana della sezione di Catanzaro; assistenti sigg. Azzarà della sezione di Reggio Calabria e Milone della sezione di Taurianova.

Marcatori: 20’ pt Salvatori (Frosinone).

Note: ammoniti: Perrotta (Reggina), Paura (Reggina); recupero: 0’ pt e 5’ st.

FERENTINO – Il Frosinone under 17 rompe il digiuno e torna alla vittoria dopo la sconfitta con il Crotone e il pareggio con la Lazio.

Ai giallazzurri basta un gol di Salvatori per sbloccare e ipotecare il risultato: a metà della prima frazione di gioco Zanchetta illumina e lancia in profondità D’Andrea, il numero 9 del Frosinone elude l’intervento di un difensore della Reggina e arrivato sul fondo scarica indietro per il numero 11 che con freddezza deposita in rete.

Punti importanti che smuovono la classifica e permettono al Frosinone di riagguantare in classifica il Crotone a 16 punti.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio