 UNDER 14 PRO, IL FROSINONE SUPERA IL PESCARA. A FERENTINO I GIALLAZZURRI SI IMPONGONO 3-0.

FROSINONE: Giora, Lama, Carlaccini, Rosa, Marini, Reali, Stangoni (dal 19’ st Summa), Mancini, D’Amico (dal 21’ st Cascone), Callarà, Petraglia (dal 6’ st Ciucci).

A disposizione: Massella, Pantano, Colafrancesco, Nigro.

Allenatore: Broccolato.

PESCARA: Bafile, Salvatore, Muratore, Quieti, Parisse, Iocco, Muzi, Tarantelli, Shehaj, Tombion, Morazzini.

A disposizione: Di Pietrantonio, Ivanov, Di Salvatore, Mastrodicasa, Di Leonardo, Pompili, Di Loreto, Capuzzi.

Allenatore: Esposito.

Arbitro: sig. Rocchio della sezione di Cassino.

Marcatori: 20’ pt Callarà (Frosinone), 32’ st Lama (Frosinone), 36’ st Mancini (Frosinone).

Note: ammoniti: Carlaccini (Frosinone), Callarà (Frosinone); espulsi: Carlaccini (Frosinone).

FERENTINO – Arriva il nono risultato utile consecutivo per il Frosinone under 14 nel campionato Pro.

I giallazzurri si impongono sul Pescara con un netto 3-0 e salgono a quota 32 punti. Distaccati di 8 punti in classifica proprio i delfini.

I gol dei giallazzurri arrivano da Callarà, al 20’ minuto del primo tempo, Lama, per il difensore si tratta del primo gol nel campionato under 14 pro, e Mancini negli ultimi istanti del match.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio