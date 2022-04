 UNDER 14 ÉLITE, AL FROSINONE BASTA IL GOL DI CARPENTIERI PER BATTERE LA LUPA FRASCATI (0-1)

LUPA FRASCATI: Speranza, Sancamillo (dal 17′ st G. Gnutti), Marone (dal 1′ st S. Gnutti), Febbo, Chioccia, Lolli, Cotecchia, Vinci (dal 26′ st Di Bartolomeo), Budassi (dal 1′ st Orsini), Loreti, Pinti (dal 26′ st Micheli)

A disposizione: Gentile, Brannetti, Buson, Evangelisti

Allenatore: Mastracchio.

FROSINONE: Cera, Summa (dal 25’ st Riggi), Ciucci, Mancini (dal 19’ st Callarà), Marini, Reali, Petraglia, Rosa, D’Amico (dal 24’ st Cascone), Colafrancesco, Carpentieri.

A disposizione: Giora, Bonanni, Magliozzi, Muccitelli.

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: sig. Rauba della sezione di Ciampino.

Marcatori: 25’ st Carpentieri (Frosinone).

FRASCATI – Continuano a portare a casa punti i giallazzurri under 14, 57 punti in 21 match disputati.

La compagine di mister Broccolato risulta essere la più prolifica del campionato con 93 gol e la seconda miglior difesa con 22 gol subiti, meglio solamente l’Accademia Calcio Roma con 16 gol subiti ma con due partite ancora da disputare.

Ad alzare bandiera bianca è stata la Lupa Frascati, compagine ottava in classifica con 24 punti ed un match da recuperare contro l’Accademia Calcio Roma.

A regalare i tre punti al Frosinone è stato il solito Carpentieri che raggiunge quota 20 gol nel campionato regionale élite segnando in 17 match su 21.

Il gol della vittoria è arrivato al 25’ minuto della ripresa, dopo lo 0-0 della prima frazione.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio