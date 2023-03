 UNDER 14 PRO, IL FROSINONE VINCE 4-1 E CHIUDE AL TERZO POSTO IN CLASSIFICA

FROSINONE: Leonardi, Pileri (dal 1’ st Pantalone), Iacobelli, Paniccia, Di Giuseppe (dal 22’ st Tomassetti), R. Rosa, Casagrande (dal 10’ st Caschera), Pasquazi (dal 22’ st Marcuccilli), Carbone (dal 1’ st Caramanica), Esposito, Giurdanella (dal 20’ st Eulisi).

A disposizione: Scordari, Trulli, E. Riggi.

Allenatore: Broccolato.

VIS PESARO: Mattioli, De Angelis, Borselli, Marzi, Gorgolini, Carnaroli, Candiotti, Bracci, Giuliani, Mancini, Gradeci.

A disposizione: Rossi, Pratelli, Renzi, Bonazzoli, Ficcadenti, Bonetti, Cerbini, Bruno.

Allenatore: Radi.

Arbitro: Sig. Veri della sezione di Aprilia.

Marcatori: 30’ pt Casagrande (F), 21’ e 37’ st Eulisi (F), 33’ st Caramanica (F).

CEPRANO – Al “Vollero” di Ceprano il Frosinone si gioca il terzo posto nel recupero della 15ª giornata.

I canarini hanno affrontato e vinto contro la Vis Pesaro vendicando così la sconfitta del girone d’andata.

I giallazzurri si sono imposti per 4-1 con Casagrande che al 30’ minuto del primo tempo sblocca il risultato. Nella ripresa il subentrato Eulisi mette a segno una doppietta, prima va in gol al 21’ e poi al 37’ minuto.

Nei minuti finali c’è spazio anche per il 4-1 di Caramanica che è bravo a battere Mattioli e a chiudere il match.

La vittoria permette ai canarini di superare Ternana, Perugia e Pescara raggiungendo così il terzo posto in classifica, dietro solo a Lazio e Roma.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio