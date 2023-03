 UNDER 14 ÉLITE, IL FROSINONE SI FERMA CONTRO L’ATLETICO LODIGIANI (1-1)

FROSINONE: Scordari, Trulli (dal 1’ st Pileri), Pantalone (dal 7’ st Iacobelli), Di Giuseppe, Riggi, Carbone (dal 27’ st Caschera), Paniccia (dal 18’ st Pasquazi), Caramanica (dal 7’ st Eulisi), V. Esposito (dal 1’ st Giurdanella), Casagrande.

A disposizione: S. Esposito, Voidoc, Ricci, Rosa.

Allenatore: Broccolato.

ATLETICO LODIGIANI: N. Moscatelli, Corno, Grassi, Filabozzi, Cataldi, Scatena, D. Moscatelli (dal 34’ st Rizzo), Rossi, Porcu (dal 27’ st Grilli), Lapiccirella, Bassani (dal 22’ st Interlandi).

A disposizione: Pierucci, Gulla, De Rosa, Iovino, Fiorentini.

Allenatore: Drago.

Marcatori: 10’ pt Filabozzi (A), 30’ st Giurdanella (F).

Arbitro: Sig. Capraro della sezione di Cassino.

Note: Ammoniti: Trulli (F).

CEPRANO – Si ferma il Frosinone under 14 contro i pari età dell’Atletico Lodigiani. I canarini non vanno oltre l’1-1 nel match di sabato al “Vollero” di Ceprano. Pareggio che non cambia la classifica perché rimangono 10 i punti di vantaggio sulla seconda in classifica.

Il Frosinone rischia grosso già dalle prime battute perché gli ospiti si portano in vantaggio con il gol di Filabozzi e solamente a cinque minuti dalla fine Giurdanella ristabilisce la parità.

Prossimo impegno sabato 25 marzo, in trasferta, contro il Città di Ciampino, compagine che attualmente ricopre la sesta posizione in classifica.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio