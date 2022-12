 UNDER 14 PRO, PAREGGIO PER 1-1 TRA TERNANA E FROSINONE

TERNANA: Bonifazi, Pallucco (dal 6’ st Taglieri), Palombi, Fazi, Morelli, Piazzoli (dal 35’ st Capitani), Verdecchia (dal 1’ st Ponziani), Inches (dal 3’ st Loreti), Colantoni, Rosati, Cavalletti.

A disposizione: Biondini, Raggi, Lanzi.

Allenatore: Brunetti.

FROSINONE: G. Rosa, Di Giuseppe, Trulli, Voidoc (dal 1’ st Fioretti), Iacobelli, E. Riggi, Caschera (dal 7’ st Giurdanella), R. Rosa, Ricci (dal 1’ st Carbone), Caramanica (dal 26’ st Esposito), Casagrande.

A disposizione: Cavazza, Tomassetti, Paniccia.

Allenatore: Broccolato.

Marcatori: 28’ pt R. Rosa (F), 32’ st Taglieri (T).

Note: ammoniti: Morelli (T), Trulli (F), Carbone (F).

TERNI – Termina 1-1 il match tra Ternana e Frosinone. I canarini non riescono a portare a casa i tre punti e rimangono al 9° posto in classifica a pari punti con la Vis Pesaro.

La Ternana invece rimane al 4° posto ad un solo punto dal Pescara.

Gli ospiti vanno in vantaggio al 28’ minuto grazie al gol di Riccardo Rosa ma nella seconda metà della ripresa i ragazzi di mister Broccolato vengono raggiunti e la Ternana ristabilisce la parità con il gol del subentrato Taglieri.

La prossima giornata di campionato il Frosinone affronterà l’ultima in classifica, Monterosi Tuscia, nell’ultima giornata del girone d’andata.

