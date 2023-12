 Under 14 Pro, Ternana-Frosinone 2-0

TERNANA: Vagnoli, Romaldini (33′ st Mostarda), Anderlini, Filiberti (30′ st Arieti), De Angelis, Patassini (25′ st

Vagnetti), Fiore (30′ st Anibaldi), Degni (25′ st Pallini), Vecchi (22′ st Giannini), Reggi (25′ st Lanzi), Pigato

A disposizione: Cernetti, Bifulco

Allenatore: Schiavi

FROSINONE: Crescenzi, Frara, Di Camillo (23’ st Grande), De Luca, Tolomeo (18’ st Massa), Antonelli, Xhemali, Montanaro (6′ st Tacchi), Cerquozzi, Mastropietro, Minotti (1′ st Ranieri)

A disposizione: Esposito, Della Rasa

Allenatore: Pacini

Marcatori: Vecchi 10′ st, Romaldini 21′ st

Arbitro: Liorni di Terni

Finisce 2-0 l’incontro dell’Under 14 Pro tra Ternana e Frosinone. Incontro che poteva sicuramente avere un risultato migliore per i ragazzi di Pacini che si sono fatti valere in un campo non facile. Anche il mister, nel post gara si è ritenuto soddisfatto della prova dei propri atleti, confermando che forse un pareggio sarebbe stato più giusto. Nella vera prima occasione del match, i padroni di casa vanno in vantaggio con Vecchi, addirittura al 10′ del secondo tempo, per poi raddoppiare con Romaldini. Purtroppo le reti arrivano su errori dei canatini, che decretano così il parziale finale. Tante le occasioni importanti per i giallazzurri, ma non tramutano in gol.