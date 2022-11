 UNDER 14 PRO, TRIS ALL’ASCOLI E PORTA INVIOLATA

FROSINONE: G. Rosa, Tomassetti, Trulli, R. Rosa, Iacobelli, E. Riggi, Esposito, Voidoc, Carbone, Caramanca, Casagrande.

A disposizione: Cavazza, Fioretti, Paniccia, Di Rocco, Sperduti, Ricci, Caschera, M. Riggi, Pantalone.

Allenatore: Broccolato.

ASCOLI: Ikhuenbor, Cavalieri, Corradetti, Di Giammatteo, Osagie, Ciabattoni, Venanzi, Rossi, Balducci, Cocci, Perrulli.

A disposizione: Angeletti, Reginelli, Palanca, Danesi, De Rossi, Bianchini.

Allenatore: Seccardini.

Arbitro: sig.na Improta della sezione di Frosinone.

Marcatori: 22’ pt Casagrande (F), 34’ pt Carbone (F), 20’ st Caramanica (F).

RIPI – Arriva la seconda vittoria in campionato per gli under 14 di mister Broccolato.

I canarini riescono a superare senza troppi problemi l’Ascoli rifilando un netto 3-0, lontano dalle mura amiche.

Il reparto offensivo ha regalato i 3 punti al Frosinone, prima Casagrande ha sbloccato il risultato al minuto 22 del primo tempo, poi sempre nella prima frazione Carbone ha raddoppiato ed infine nella ripresa Caramanica ha siglato il definitivo 0-3.

I giallazzurri salgono così a quota 6 punti in campionato e si ricompattano con il gruppo Ascoli, Vis Pesaro, Ancona e Perugia.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio