 UNDER 15, AL “KICK OFF” LECCE E FROSINONE SI DIVIDONO LA POSTA IN PALIO

LECCE: Ciaccia (1’ st Pinto), Magrì, Palmieri, Sergi, Basile (20’ st Candido), Muya (35’ st Giaccari), De Paolis, Maiotti, Margheriti, Marrocco, Sorace (25’ st Cacace).

A disposizione: Tripaldi, D’Agostino, Bozzolo, Manni, Vergallo.

Allenatore: Renna.

FROSINONE: Giora, Summa, Stangoni, Mancini, Marini, Reali, Befani (19’ st Attanasio), Callarà (25’ st Giampaolo), Giacomel (1’ st Petraglia), D’ Amico (33’ st Muccitelli), Carpentieri.

A disposizione: D’Onofrio, Cocchieri, Pantano.

Allenatore: Mizzoni.

Arbitro: sig. Cipriani della sezione di Bari; assistenti sigg. Solidoro ed Episcopo della sezione di Casarano.

Marcatori: 5’ pt Margheriti (L), 37’ pt Carpentieri (F).

Note: ammoniti: Sorace (L), Pinto (L), Renna (L), Summa (F); recupero: 3’ pt e 4’ st.

LECCE – Il Frosinone chiude l’8ª giornata del campionato Under 17 di Serie A e B con il pareggio per 1-1 contro il Lecce al “Kick Off”.

I Canarini arrivano al match da terzi in classifica contro un Lecce ultimo con un solo punto in 7 gare disputate.

I padroni di casa approcciano bene e in soli 5 minuti passano in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Margheriti. Il Frosinone però reagisce e sfiora il pareggio in più circostanze ma riesce a ristabilire la parità solamente al 37’ minuto con Carpentieri.

Le due squadre chiudono il primo tempo 1-1.

Nella ripresa il risultato non cambia, né il Lecce né il Frosinone riescono a trovare il gol da 3 punti.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio