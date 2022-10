 UNDER 14 PRO, TROPPA LAZIO. IL FROSINONE CADE 1-3

FROSINONE: Rosa, Ferrara (dal 22’ st Caschera), Trulli, Paniccia (dal 3’ st Voidoc), Tomassetti, Riggi, Casagrande, Sperduti (dal 17’ st Fioretti), Carbone (dal 22’ st Esposito), Eulisi (dal 25’ pt Caramanica), Giurdanella (dal 22’ st Marcuccilli).

A disposizione: Cavazza.

Allenatore: Broccolato.

LAZIO: D’Isanto, Iovane, Ferrante, D’Agostino (dal 37’ st Bernardini), Berni Canani, Miloiu, Lagrutta (dal 22’ st Florio), Cappuccini (dal 33’ st Daparè), Clarizia (dal 25’ st Diori), Martellucci, Materazzi (dal 33’ st De Angelis).

A disposizione: Quadrelli, Makinwa, Cannatelli, Di Raimo.

Allenatore: Assumma.

Arbitro: sig.na Improta della sezione di Frosinone.

Marcatori: 17’ pt Clarizia (L), 20’ pt e 19’ st Miloiu (L), 33’ st Riggi (F).

Note: ammoniti: Paniccia (F), D’Agostino (L).

RIPI – Si arrende il Frosinone contro la Lazio, nel match valevole per la 3ª giornata del campionato under 14 Pro. I biancocelesti si sono imposti per 1-3 dopo aver praticamente chiuso il match già nella prima frazione.

La Lazio va a riposo 2-0: la sblocca al 17’ minuto con Clarizia per poi raddoppiare subito dopo con capitan Miloiu.

Nella ripresa il Frosinone esce fuori e cerca di riaprire il match ma arriva la doccia fredda infatti, nel momento migliore dei canarini, Miloiu porta i suoi sul 3-0.

Nei minuti finali i giallazzurri trovano il gol della bandiera con Riggi.

