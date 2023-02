 UNDER 15, A CEPRANO LA SALERNITANA VINCE CONTRO IL FROSINONE

FROSINONE: Giora, Stangoni (dal 24’ st Pantano), Danieli (dal 26’ pt Lama), Muccitelli (dal 28’ st Mancini), Marini, Reali, Attanasio (dal 1’ st Giacomel), Callarà (dal 28’ st Colafrancesco), Carpentieri, Giampaolo (dal 1’ st Petraglia), Befani (dal 28’ st Ponte).

A disposizione: D’Onofrio.

Allenatore: Mizzoni.

SALERNITANA: Guacci, Tommasiello, Russo, Correale, Fortunato, Trapanese (dal 26’ st Vocca), Rega, Pierno, Leotta (dal 40’ st Barba), Vacca (dal 27’ st De Amicis), Menduto (dall’11’ st Viggiano).

A disposizione: Forlenza, Mirra, Compagnone, Fumo, Impemba.

Allenatore: Cerrato.

Arbitro: Sig.na Improta della sezione di Frosinone; assistenti: Iacoucci e Caponera della sezione di Frosinone.

Marcatori: 1′ pt e 23′ st Leotta, 7′ pt Vacca (S), 28′ st Lama (F) e 45′+1 st Barba (S)

Note: ammoniti: Reali (F), Trapanese (S).

CEPRANO – Il Frosinone cade sotto i colpi della Salernitana e vede il 3° posto lontano 5 punti.

La partita comincia e la Salernitana va subito in vantaggio con una discesa imprevedibile di Vacca che serve Leotta per il gol dello 0-1.

6 minuti dopo gli ospiti raddoppiano con un gol di Vacca che è bravo a raccogliere una respinta di Giora sulla conclusione violenta di Leotta.

Nella ripresa la trama del match non cambia, la Salernitana offende e il Frosinone cerca di difendersi ma al minuto 23’ Leotta sale nuovamente in cattedra e segna il gol dello 0-3 con un grande gesto acrobatico.

Al 28’ minuto il Frosinone accorcia le distanze con Lama che su calcio piazzato beffa il numero 1 della Salernitana.

Nell’extra time gli ospiti trovano il gol del definitivo 1-4 con Barba.

