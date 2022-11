 UNDER 17, IL FROSINONE NON VA OLTRE IL PAREGGIO, CON LA TERNANA TERMINA 1-1

FROSINONE: Grasso, Cozzolino, Bianchi, Orlandi (41’ st Ambrosini), Pelosi, Iachini, Izzo (13’ st Rizzo), Silvestri, Sitek, Centra, Bauco (34’ st Schietroma).

A disposizione: Minicangeli, De Rita, Di Cristofaro, Paparelli, Petrucci, Fiorletta.

Allenatore: Ledesma.

TERNANA: Matei, Valenti, Visani, Mellini (37’ st Bartolocci), Petrara, Naydenov, Principi, Primi, Piscopo (22’ st Longo), Loconte, Fulga.

A disposizione: Leoni, Vecchione, Pasquale, Dibra, Aldovrandi, Zamporlini, Rossi.

Allenatore: Schenardi.

Arbitro: sig. Lupinsky della sezione di Albano Laziale; assistenti sigg. Tagliafirro della sezione di Caserta e Pandozzi della sezione di Formia.

Marcatori: 18’ pt Loconte (T), 30’ pt Centra (F).

Note: ammoniti: Iachini (F), Bauco (F), Naydenov (T), Valenti (T), Primi (T); recupero: 1’ pt e 4’ st.

CEPRANO – Nessun vincitore nel match tra Frosinone e Ternana, l’11ª giornata del campionato nazionale Under 17 termina 1-1 con i padroni di casa che perdono punti sulle squadre romane che provano la fuga.

I canarini salgono a quota 20 punti, terzo posto in solitaria, in 11 match giocati e con 3 punti di vantaggio sul Benevento quarto in classifica.

Succede tutto nel primo tempo: la Ternana passa in vantaggio al 18’ minuto con Loconte ma dodici minuti dopo il Frosinone ristabilisce la parità con Centra.

Le due squadre vanno a riposo in parità, ma nella ripresa il risultato non cambia.

