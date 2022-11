 UNDER 15, ATTANASIO E BEFANI FANNO VOLARE IL FROSINONE (2-0)

FROSINONE: Giora, Summa, Stangoni, Mancini, Marini, Reali, Befani, Callarà (dal 17’ st Muccitelli), Giacomel, D’Amico (dal 25’ st Attanasio), Rosa (dal 1’ st Petraglia).

A disposizione: D’Onofrio, Cocchieri, Pantano, Giampaolo, Danieli, Colafrancesco.

Allenatore: Mizzoni.

BENEVENTO: Luongo, Siani, Battista (dal 5’ st Iasevoli), Infante, Pisani (dal 5’ st Matrone), D’Ambrosio, Kwete (dal 15’ st Correra), Del Gaudio (dal 25’ st Sarnataro), Cuozzo (dal 5’ st Formicola), Giugliano, Bosso.

A disposizione: Angellotto, Falconio, Mannino, Vorraro.

Allenatore: Carbone.

Arbitro: sig. Cifra della sezione di Latina; assistenti sigg. Chianese e Ciannarella della sezione di Napoli.

Marcatori: 35’ st Attanasio (F), 40’ st Befani (F).

Note: ammoniti: Summa (F), Mancini (F), Mizzoni (F), Pisani (B), Del Gaudio (B).

CEPRANO – Il Frosinone vince 2-0 contro il Benevento e sale a quota 12 punti al 5° posto in classifica, insieme al Palermo.

Ai canarini basta la seconda metà della ripresa per battere il Benevento, infatti dopo un primo tempo senza occasioni particolarmente pericolose, nel secondo tempo i canarini hanno provato ad offendere con più convinzione e proprio al 35’ minuto Attanasio fa esultare i suoi battendo Luongo e sbloccando il risultato.

Passano altri 5 minuti il Frosinone trova il gol del definitivo 2-0 con Befani.

Nel prossimo turno il Frosinone affronterà in trasferta il Lecce, fanalino di coda del campionato con un solo punto.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio