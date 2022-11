 UNDER 14 ÉLITE, FROSINONE SCHIACCIASASSI. IL COLLEFERRO SI ARRENDE

FROSINONE: Cavazza, Iacobelli, Trulli (dal 1′ st Marcuccilli), Sperduti, Fioretti, E. Riggi (dal 5′ st Degli Stefani), Carbone (dal 1′ st Pantalone), Rosa (dal 1′ st Di Rocco), Casagrande (dal 5′ st Ferrara), Paniccia, Caramanica (dal 8′ st M. Riggi).

A disposizione: Rosa, Di Giuseppe, Voidoc.

Allenatore: Broccolato.

COLLEFERRO: Corsi, Fantini (dal 18′ st Romano), Di Rienzo, Damaro (dal 1′ st Mercanti), Castagnacci, Parente (dal 22′ st Sare), Lauria (dal 18′ st Esposti), Guadagnoli (dal 1′ st Bedini), Gori (dal 1′ st Borghini), Ciani (dal 25′ st Nardozi), Lucchini.

A disposizione: Campagna, Capogna.

Allenatore: Ciotoli.

Arbitro: sig. Costabile della sezione di Cassino.

Marcatori: 3’ e 10’ pt Casagrande (F), 17’ pt Rosa (F), 18’ e 28’ pt Carbone (F), 34’ pt Paniccia (F), 20’ st Caramanica (F), 34’ st Di Rocco (F).

RIPI – Arriva la 5ª vittoria consecutiva per il Frosinone under 14. I giallazzurri di mister Broccolato hanno rifilato un netto 8-0 ai pari età del Colleferro di mister Ciotoli.

Partita mai in discussione, i canarini hanno sbloccato il risultato già al 3’ minuto con Casagrande per poi siglare il gol del raddoppio al 10’ minuto. Al 17′ minuto finisce nella lista dei marcatori anche Rosa. Nemmeno un giro di lancette che il Frosinone si porta prima sul 4-0 e poi sul 5-0 grazie ai gol di Carbone.

Prima della fine della prima frazione va in gol anche Paniccia.

Nella ripresa girandola di cambi ma la trama del match è sempre la stessa: i ragazzi di mister Broccolato attaccano e il Colleferro cerca di difendere come può.

Prima della fine del match si aggiungono al festival del gol anche Caramanica e il subentrato Di Rocco per l’8-0 finale.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio