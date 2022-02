 UNDER 15, BAPTISTA SHOW! IL FROSINONE VINCE 4-1 A BENEVENTO

BENEVENTO: Marino, Zanni, Baldinucci (dal 1′ st Masi), De Marco (dal 1′ st Sasso), Nonga, Verza, Borrelli, Cerciello (dal 5′ st Coppola), De Stefano (dal 5′ st Pellino), Santucci, Buccoliero.

A disposizione: Verdicchio, Salierno, Puca, Diez, Nurcato.

Allenatore: Carbone.

FROSINONE: Marini, Falli, Cazora (dal 33′ st Oscurato), Tocci (dal 15′ st Riccone), Dolciami, Caliandro, De Filippis (dal 15′ st Molignano), Diodati, Baptista (dal 33′ st Marchesi), Buonpane (dal 29′ st Belli), Fiorito (dal 29′ st Lombaro).

A disposizione: Di Rienzo, Tiberi, Lupi.

Allenatore: Mizzoni.

Arbitro: sig. Petti della sezione di Nocera Inferiore; assistenti sigg. Capano e De Rosa della sezione di Napoli

Marcatori: 14′ pt, 21′ pt e 21′ st Baptista (Frosinone), 35′ pt Fiorito (Frosinone), 33′ st Borrelli rig. (Benevento).

Note: espulsi: Sasso (Benevento), Santucci (Benevento).

BENEVENTO – Riprende la corsa il Frosinone under 15 guidato da mister Mizzoni.

I classe 2006 dopo il pareggio per 1-1 contro la Lazio sfoderano una prestazione super e tornano in ciociaria con tre punti contro una diretta concorrente alla parte alta della classifica.

Man of the match senza dubbio l’attaccante numero 9, Baptista, che sigla una splendida tripletta e raggiunge 9 gol in 11 match disputati. Nella prima frazione in gol anche Fiorito, 7 gol totali per lui.

Negli ultimi 10 minuti di gara il Frosinone amministra il largo vantaggio ma al 33’ minuto arriva il gol della bandiera e del definitivo 1-4 con Borrelli che segna un calcio di rigore assegnato dal signor Petti della sezione di Nocera Inferiore.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio