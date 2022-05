 UNDER 15, BELLI ALLO SCADERE FA ESULTARE I GIALLAZZURRI. IL FROSINONE AVANZA AL SECONDO TURNO DEI PLAY-OFF

FROSINONE: Marini, Falli (dal 3’ st Riccone), Tiberi, Diodati, Dolciami, Caliandro, De Filippis (dal 28’ st Lombardo), Tocci (dal 9’ st Molignano), Baptista, Buonpane (dal 21’ st Belli), Fiorito.

A disposizione: De Rienzo, Oscurato, Mariniello, Sterbini, Cazora.

Allenatore: Mizzoni.

REGGINA: De Lorenzo, Misefari, Ramondino, Guerrisi, R. Zagari, Greco, Parafiorito (dal 18’ st Maisano), Veron (dal 37’ st Gatto), Cosentino, Brutto (dal 37’ st Malara), Tortoriello (dal 1’ st Longo).

A disposizione: Campolo, Cosmano, Panuccio, L. Zagari, Zito.

Allenatore: Cassalia.

Arbitro: sig. Maione della sezione di Ercolano; assistenti sigg. Rutigliano della sezione di Albano Laziale e Carnevale della sezione di Frosinone

Marcatori: 10’ pt Greco (Reggina), 34’ st Belli (Frosinone).

Note: ammoniti: Dolciami (Frosinone), De Filippis (Frosinone), Baptista (Frosinone), Belli (Frosinone), Greco (Reggina), Parafiorito (Reggina), Veron (Reggina); recupero: 1’ pt e 4’ st.

FERENTINO – Il Frosinone passa il 1º turno dei playoff pareggiando 1-1 con la Reggina grazie alla miglior posizione acquisita durante la regalar season: terzo posto in campionato per i giallazzurri e sesto posto per la Reggina.

La gara è tutt’altro che semplice perché dopo 7 minuti dal fischio d’inizio il signor Maione della sezione di Ercolano assegna un calcio di rigore per i padroni di casa, dal dischetto si presenta Fiorito che calcia fuori e spreca l’occasione per il gol del vantaggio.

La Reggina non sta a guardare e al 10 minuto, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sblocca il risultato grazie al numero 6, Greco.

La prima frazione termina 0-1.

Negli spogliatoi mister Mizzoni striglia i suoi, i giallazzurri entrano in campo con un piglio diverso ma non riescono a trovare la via del gol in nessuna delle occasioni create.

Quando ormai sembrava matura la sconfitta ecco la scintilla: Fiorito si mette in proprio, dribbla un avversario e calcia in porta. L’estremo difensore della Reggina, De Lorenzo, si oppone ma respinge proprio nella zona di Belli che da grande opportunista trova il tap-in vincente e allo scadere porta il Frosinone al secondo turno dei play-off.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio